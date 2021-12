Un capodanno diverso...

Nella notte di capodanno la chiesa Parrocchiale di Arconate sarà aperta dalle 23.30 alle 3 e sarà esposto il Santissimo, per pregare o confessarsi.

Come recita anche il volantino di presentazione: "Vuoi iniziare l'anno in modo diverso?". E, allora, ecco che nella notte di capodanno la chiesa Parrocchiale di Arconate resterà aperta dalle 23.30 alle 3, così che i fedeli che lo vorranno, di ritorno dai festeggiamenti, potranno cominciare il 2022 assieme al Signore. Per l'occasione sarà, infatti, esposto il Santissimo e ci sarà anche modo di confessarsi.

