Croce Azzurra: "Abbiamo bisogno di te"

L'invito/appello della sezione di Vanzaghello della Croce Azzurra. "Avete qualche ora di tempo di donare? Venite, vi illustreremo i compiti di un volontario e le soddisfazioni che si ricevono quando si aiutano le persone in difficoltà".

"Fare volontariato è sentirsi parte della propria comunità, insieme alla consapevolezza di fare del bene". E' la parte finale del messaggio postato sulla sua pagina Facebook dalla sezione di Vanzaghello della Croce Azzurra. Un invito alla popolazione, appunto, ad avvicinarsi all'importante realtà cittadina, per dare una mano al gruppo e stare vicini alle persone che più ne hanno bisogno. "In una comunità ci sono sempre tante necessità a cui far fronte - scrivono - Se avete, allora, qualche ora di tempo da donare, vi aspettiamo in sezione per illustrarvi quali sono i compiti di un volontario e quali soddisfazioni si ricevono quando si aiutano persone in difficoltà". Per maggiori informazioni, contattare il numero 0331/658769 oppure scrivere alla mail vanzaghellocroceazzurra [at] alice [dot] it.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro