La raccolta promossa dall'Associazione Amici Protagonisti di Robecchetto. Giocattoli per regalare un sorriso ai bambini meno fortunati. Già diversi quelli donati.

Macchinine, palloni, astucci, colori, peluches, ecc... usati o nuovi, alla fine, non fa differenza, perché quello che conta è il gesto. O meglio i gesti, già al plurale, visto che più sono e saranno, più bambini si riuscirà a far sorridere. Quando, insomma, "l'unione fa la forza e, mai come stavolta, anche e soprattutto solidarietà": lo sa bene l'associazione 'Amici Protagonisti' di Robecchetto che, proprio per queste festività natalizie, ha deciso di promuovere una raccolta di giochi per i bimbi meno fortunati. "L'iniziativa nasce per un Natale solidale - raccontano dal gruppo - Il primo pensiero, allora, è andata subito ai più piccoli che, purtroppo, non hanno nulla e l'idea, appunto, è stata quella di raccogliere i giocattoli. Inoltre, ci sono state date, contemporaneamente, alcune pigotte dell'Unicef, così da devolvere, poi, il ricavato dalla loro vendita alla stessa realtà". Chiunque, alla fine, potrà dare il suo contributo, anzi sono diverse le persone che l'hanno già fatto e stanno continuando a farlo. "Siamo partiti nei giorni scorsi - spiegano - E, fin dalle prime ore, la risposta è stata davvero positiva. Adesso, comunque, proseguiremo, sicuri che tanti altri giochi arriveranno, per poter regalare un po' di serenità a più bambini".

GIOCHI CHE REGALANO SORRISI



