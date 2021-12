I primi mesi di mercato

Il bilancio, alla fine, è positivo. Primi mesi, insomma, più che buoni per il mercato del lunedì a Nosate. "C'è stata una significativa risposta della gente".

Il bilancio, alla fine, è positivo. Primi mesi, insomma, più che buoni per il mercato del lunedì a Nosate. “Da settembre, quando è stato ufficialmente inaugurato, ad oggi, la risposta della cittadinanza è stata significativa - spiega il sindaco Roberto Cattaneo - Voglio ricordare che l’iniziativa è sperimentale, ma comunque diverse sono le persone che girano per i banchi e fanno acquisti”. In totale 4 gli ambulanti presenti (tra generi alimentari, calzature e intimo), con la possibilità di introdurne anche altri due. “Un anno di tempo durerà il servizio, poi faremo ulteriori valutazioni in merito, pur convinti che sia un’ulteriore occasione e opportunità per il paese”.

