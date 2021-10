Due nuovi banchi al mercato

Uno che va, ma altri due che arrivano. Mentre, infatti, il banco di casalinghi non sarà più presente al mercato settimanale di Nosate (il lunedì), dal prossimo 15 novembre ecco, però contemporaneamente, due nuove attività che, invece, troveranno posto. Più nello specifico, si tratta di una realtà commerciali di vendita di scarpe e una di indumenti intimo che, quindi, andranno ad aggiungersi ai tre di alimentari che già ci sono. "L'iniziativa sta avendo buoni risultati - spiega il sindaco Roberto Cattaneo - Siamo contenti della risposta da parte della popolazione e dei commercianti".

