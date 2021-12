La consegna del 'Turbighese d'Oro'

Chi si è distinto nel mondo del volontariato oppure a livello sociale, sportivo e culturale. Sabato 18 dicembre, la 23^ edizione del 'Turbighese d'Oro'.

Chi si è distinto nel mondo del volontariato oppure a livello sociale, sportivo e culturale. Era il lontano 1981, la prima edizione, e, ogni due anni, ecco che puntuale ritorna, per dire grazie e rendere omaggio a una o più persone per il suo e il loro importante e fondamentale impegno. Un appuntamento, insomma, che è diventato ormai tradizione a Turbigo durante prima di Natale e che adesso, allora, è pronto a tornare per la sua 23^ volta. Sabato 18 dicembre, all'auditorium di via Trieste, infatti, ci sarà la cerimonia di consegna del 'Turbighese d'Oro'. "Si ringrazia per la collaborazione - scrivono dal Comune - tutto lo staff organizzativo e promotore, la Pro Loco, i volontari del Centro Ricreativo De Cristoforis – Gray e l’azienda Mewa, sponsor dell’evento".

