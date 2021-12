Si intitola 'La magia del Natale': una domenica pomeriggio di festa e atmosfere speciali a Robecchetto. L'appuntamento è il 19 dicembre, in piazza del Popolo e via Arese.

Si intitola 'La magia del Natale': una domenica pomeriggio di festa e atmosfere speciali a Robecchetto. L'appuntamento, organizzato dal Comune, in collaborazione con i commercianti e le associazioni, è il 19 dicembre dalle 13.30, in piazza del Popolo e via Arese, con 'Decoriamo l'albero' (con gli addobbi dei ragazzi), quindi alle 14 intrattenimento musicale (scuola di musica MpA), e alle 15 spazio ai canti con il gruppo vocale polifonico 'Novo Cantico'; ancora, alle 15.30, lo spettacolo teatrale 'Aspettando Babbo Natale' (burattini del teatro del Corvo) e alle 16.30 ecco la merenda, offerta dalla Pro Loco. Durante la manifestazione, inoltre, Babbo Natale porterà la sua slitta e ci sarà anche la renna... sui trampoli. E per i bambini: portate la letterina nella casetta di Babbo Natale.

