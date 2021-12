Cellulare o macchina fotografica: pronti a scattare. Assieme all'iniziativa 'Un QuadrOtto per Natale', ecco, adesso, anche il concorso fotografico 'Caccia al quadrOtto'.

Appese ad un albero, su una staccionata e ringhiera oppure in qualche luogo simbolo e caratteritico di Castano. Beh... le avrete viste quasi sicuramente, ma adesso non fermatevi solo ad osservarle, eh no, prendete il cellulare o la macchina fotografica e 'click', scattate una foto. Già, perché assieme a 'Un QuadrOtto per Natale', l'iniziativa promossa da un gruppo di donne, in collaborazione con l'Auser e il 'Fiore che Ride' (con il patrocinio del Comune di Castano) e che ha visto la realizzazione, ai ferri e all'uncinetto, appunto di queste particolari installazioni, sistemate poi in varie zone della città, ecco, ora, anche la 'Caccia al quadrOtto', un'ulteriore occasione per scoprire e conoscere ancor più da vicino gli speciali lavoretti. Si, ma come e, soprattutto, che cosa bisognerà fare? Molto semplice: quando, girando per il paese, li trovereti, basterà fotografarli e, poi, inviare, fino al 6 gennaio, l'immagine o le immagini (aggiungendo, se si vorrà, un titolo) sul gruppo Facebook 'Caccia al Quadrotto', così da poter partecipare all'apposito e specifico concorso. Forza, allora, pronti a scattare, per vincere i premi messi in palio per le foto migliori, valutate da 'Sfumature Castanesi'.

