Nuoto: doppio appuntamento

Doppio appuntamento nel weekend dell'11 e 12 dicembre per la squadra di nuoto Games Sport. Atleti in gara, tra importanti risultati e grandi soddisfazioni.

Doppio appuntamento nel weekend dell'11 e 12 dicembre per la squadra di nuoto Games Sport che ha visto impegnati i propri atleti Master al 1° Trofeo AMGA Sport nella piscina di Legnano, mentre le categorie Esordienti A e B erano ancora impegnati nella ricerca del loro migliore risultato alla manifestazione FIN nella piscina Pia Grande di Monza. Prima uscita, quindi, per la neonata squadra nuoto Master Games Sport che si allena nell’impianto cuggionese e che ha schierato Chiara Cremascoli nei 100 SL e 200 metri sl, Stefano Cucchetti nei 200 SL e 200 misti, Simona Esposito nei 100 SL e 200 misti e Jacopo Mandeli nei 100 sl e 200 sl. Due terzi posti per Cremascoli nelle sue gare a stile libero e un ottimo argento per Cucchetti nei 200 misti il bottino per questo esordio. Ecco, invece, gli Esordienti A, che domenica hanno sfidato il cronometro: Aurora Imeraj, Cristian Malacusi, Tommaso Tarzia, Riccardo Giorgio e Andrea Roda. Gli Esordienti B, quindi, sabato alla partenza sono stati Emma Di Nicola e Leonardo Ferraguzzi. Da segnalare tra i buoni risultati l’ottimo tempo (1’18”.80) di Riccardo Giorgio nei 100 rana. Ancora, inoltre, un miglioramento delle prestazioni ed un buon inizio per i Master in una stagione che si prospetta ottima, si spera, anche per il ritorno alla normalità.

