La tradizione che si è rinnovata. Dopo lo 'stop' dell'anno scorso per l'emergenza Covid, ecco di nuovo a Bienate lo storico mercatino invernale.

La tradizione che si è rinnovata. Hobbisti, artigiani, commercianti, ma anche una serie di momenti pensati per piccoli e grandi. E sono ventinove... Già una ventinovesima edizione, però, che, inevitabilmente, ha avuto un 'sapore' particolare, perché dopo lo 'stop' dell'anno scorso dovuto all'emergenza Covid, ecco di nuovo a Bienate lo storico Mercatino invernale. "E' stata una grande soddisfazione e gioia rivedere la gente in giro tra le bancarelle - raccontano gli organizzatori della Pro Loco - Certo, le presenze, rispetto ai tempi addietro, sono state meno, comunque il fatto di potersi ritrovare e stare assieme, svagandosi un po', è il traguardo più bello e importante. La mancanza del 2020, alla fine, si è sentita, eccome, per un appuntamento che, assieme a quello estivo, qui e in generale nel territorio è storico".

STORIA E TRADIZIONE: IL MERCATINO DI BIENATE



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro