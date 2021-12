'Facciamo Natale' si chiama l'iniziativa in programma domenica 12 dicembre in piazza Francesco della Croce a Dairago. Tanti momenti per piccoli e grandi.

Dal 'Mercatino di Natale' ai giocolieri, dalla musica al lancio dei palloncini. Dairago si prepara a scintillare di festa in vista del Natale. E proprio 'Facciamo Natale' si chiama l'iniziativa in programma domenica 12 dicembre in piazza Francesco della Croce. Il Mercatino sarà aperto con le sue bancarelle di hobbysti, leccornie alimentari, associazioni a partire dalle 10. Dalle 14 l'associazione genitori cittadina propone un'iniziativa dal titolo 'La giocoleria del circo Anacardi' e con essa un laboratorio natalizio. Alle 15 sarà la volta di un'esibizione musicale, con brani natalizi, ma non solo, del gruppo 'Double trouble acoustic duo'. Un'ora dopo i bambini saranno invitati al lancio dei palloncini contenenti le loro lettere a Babbo Natale. Tutto si chiuderà con un angolo merenda offerto dalle contrade cittadine. Un'occasione particolare non soltanto per scambiarsi gli auguri, ma anche per quel riscoprirsi comunità di cui oggi più che mai si avverte il bisogno. Per poter partecipare all'iniziativa occorrerà essere muniti di 'green pass' e mascherina.

