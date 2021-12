Obbligo di mascherine

Per cercare di ridurre l'incremento di contagi da coronavirus, le Amministrazioni di Arconate, Cuggiono e Inveruno hanno introdotto nuovi obblighi di mascherine all'aperto. Ecco quando richiesto.

Considerato l’avvicinarsi delle festività natalizie, che per loro stessa natura portano a momenti di socialità e incontro, alcuni sindaci del territorio hanno firmato l’ordinanza per l’obbligatorietà dell’uso della mascherina nei luoghi all’aperto. Il comune di Arconate, da lunedì 6 dicembre a giovedì 6 gennaio 2022, impone l’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione anche all’aperto, in particolare: dalle 10 alle 20 di ogni sabato, domenica o giorno festivo nell’area centrale del paese oltre che in tutte quelle situazioni dove non viene garantito il distanziamento interpersonale.

Medesime modalità di contenimento dei contagi anche per i comuni di Inveruno e Cuggiono, le cui ordinanze, in vigore dal 7 dicembre sul territorio inverunese e da mercoledì 8 dicembre sul territorio cuggionese, vincolano all’utilizzo della mascherina nei luoghi all’aperto, in particolare nei luoghi a rischio assembramento e affollamento (mercato comunale, mercatini natalizi/hobbisti, spettacoli, manifestazioni, eventi in genere, oltre che in entrate e in uscita dai plessi scolastici).

