Il mercatino dell'Infanzia

Un'idea per Natale? Ai 'Mercatini' in Villa Annoni, previsti per l'8 dicembre, anche i banchetti con i lavoretti dei bambini della Scuola dell'Infanzia di Cuggiono e Castelletto.

Natale si avvicina e... nella festività dell'Immacolata, oltre che a finire il presepe e realizzare le ultime decorazione, è anche possibile fare qualche acquisto per le festività. Tra le tante proposte di questi giorni, torna, dopo l'anno di sospensione per coronavirus, il 'Mercatino di Natale' in Villa Annoni.

Tra le tante proposte ci saranno anche i banchetti della scuola dell'Infanzia di Cuggiono e Castelletto con la possibilità di acquistare bellissimi oggetti natalizi realizzati dai bambini e dalle bambine delle comunità. Ci saranno inoltre torte e dolci preparati dai genitori. Tante proposte, semplici ma fatte col cuore, per riscaldare le nostre abitazioni in vista delle feste. Il ricavato sarà poi utilizzato per i progetti della scuola

L'orario di apertura sarà dalle 9.30 alle 18.30!

