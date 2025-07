Al via la riqualificazione del mercato di Legnano: approvato il progetto definitivo

Nuovi arredi urbani, maggiore sicurezza, presìdi per la Polizia locale e miglioramenti igienico-sanitari: interventi da 300mila euro al via in autunno.

Dopo la riorganizzazione degli spazi avvenuta a giugno e la revisione degli orari degli operatori – in vigore da sabato 19 luglio – il Comune compie un nuovo passo avanti nella riqualificazione del mercato cittadino con l’approvazione del progetto definitivo dei lavori che interesseranno la piazza.

Il piano nasce dalla volontà di affrontare e risolvere diverse criticità legate a sicurezza, accessibilità, decoro, igiene e controllo dell’area. L’obiettivo è quello di migliorare in modo concreto la fruibilità e la vivibilità del mercato per i cittadini, rendendolo uno spazio più funzionale e sostenibile.

"Il grande lavoro di riorganizzazione del mercato cittadino fatto dall’assessore Lorena Fedeli e dalla Polizia locale, che ha portato a ridisegnare la disposizione degli operatori e a rivedere gli orari di presenza, deve essere completato da interventi strutturali che vadano a sanare situazioni critiche o, comunque, a migliorarne lo status quo" così spiega l’assessore ai Lavori pubblici Marco Bianchi.

Tra gli interventi principali, è previsto il rifacimento del viale centrale di accesso al Parco Castello, che sarà valorizzato attraverso l’installazione di elementi di arredo urbano che fungeranno sia da sedute, sia da delimitatori per proteggere le radici degli alberi, risolvendo le disconnessioni del fondo stradale.

Non mancheranno interventi per favorire l’accessibilità: verranno installati scivoli prefabbricati per superare i dislivelli tra la zona parcheggio e i viali rialzati, sia pedonali che carrabili.

Un altro intervento importante riguarda il nuovo presidio fisso della Polizia locale. L’edificio funzionerà anche come infopoint per cittadini e i clienti del mercato.

"Doteremo inoltre la Polizia locale di un chiosco in grado di fornire agli agenti uno spazio adeguato dove svolgere le loro mansioni e che diventerà un punto di riferimento e informazione per la clientela e la cittadinanza" aggiunge Bianchi.

Sul fronte ambientale e igienico-sanitario, il progetto prevede la creazione di una zona di raccolta dei rifiuti con piastra drenante e recinzione, e l’installazione di canaline di scolo per il lavaggio degli stalli dei pescivendoli, garantendo così una maggiore pulizia e rispetto delle normative.

"In una città che ha fatto grandi passi avanti in questi anni nella differenziazione – conclude Bianchi – anche il mercato deve attrezzarsi adeguatamente per essere sempre più sostenibile".

Il costo complessivo degli interventi ammonta a 300mila euro e l’avvio dei lavori è previsto per l’autunno.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!