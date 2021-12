Emozioni coinvolgimento e diversi momenti per piccoli e grandi. Festa di Natale in stile luna park a San Giorgio su Legnano, promossa dalla consulta delle Associazioni.

Emozioni coinvolgimento e diversi momenti per piccoli e grandi. Festa di Natale in stile luna park a San Giorgio su Legnano, promossa dalla consulta delle Associazioni Sangiorgesi. L'appuntamento è domenica 12 dicembre in piazza Mazzini, dove accanto all'albero e alla capanna allestita dalla Pro Loco e dal Comune, ecco che alcuni degli stand presenti proporanno giochi fai da te e intrattenimento per tutta la durata della manifestazione. Non solo, perché, contemporaneamente, spazio anche all’esibizione della scuola di ballo e danza 'Art’è Ballet' e della Scuola di Musica Niccolò Paganini, oltre ad un laboratorio di circo sociale per adulti e bambini.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro