Squadra di Nuoto: Coppa Parigi

Riparte alla grande la stagione agonistica della squadra di Nuoto SSD Games Sport che domenica scorsa ha partecipato alla 2^ prova della Coppa Parigi che fa parte delle gare FIN (Federazione Italiana Nuoto); Federazione a cui aderisce da tempo la squadra cuggionese e di cui la piscina è Scuola Federale di Nuoto. Nutrita la partecipazione con Federica Ciocca, Gaia Di Nicola, Miriana Imeraj, Beatrice Malacusi, Azzurra Paratico e Marta Zoia, a difendere la quota rosa, mentre per le categorie maschili a tenere alto il colore sociale ci hanno pensato Federico Caroli, Andrea Carpino, Samuele Ceruti, Simone Chianura, Andrea Osnaghi, Nicolò Pulina e Tommaso Vismara. Tutti intenti a migliorare i propri record personali nelle rispettive discipline, cosa che è di fatto riuscita a molti di loro. Grande soddisfazione per l’allenatore Giuseppe Cantone, che vede i suoi sforzi trasformati in un costante miglioramento degli atleti in vista di una stagione che, anche se appena cominciata, si presenta già come di quelle interessanti. Prossima gara già settimana prossima, quando sarà impegnata anche la neonata squadra Master.

