Ultimo appuntamento della rassegna di spettacoli ed emozioni per bambini curiosi presso la biblioteca di Magnago. Sabato 11 dicembre, alle 10, allora ecco 'Babbo Natale e la stella polare': un coinvolgente viaggio attorno al Mondo e al Natale. L’ingresso è libero previa prenotazione al numero 0331/309196 (è necessario il 'green pass' sopra i 12 anni).

