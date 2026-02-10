meteo-top

Memoria che parla al presente: le voci dell’esodo a Castano Primo

Al Giorno del Ricordo, un incontro per ascoltare storie di famiglie, identità e dignità.
Castano Primo - Giorno del Ricordo 2026, un incontro, la locandina

In occasione del Giorno del Ricordo, la Città di Castano Primo propone un momento di riflessione e approfondimento dedicato a una pagina complessa e spesso poco conosciuta della storia italiana del Novecento. Giovedì 12 febbraio, alle ore 21, Villa Rusconi ospiterà l’incontro dal titolo “Una storia da raccontare. Gli italiani di Fiume, Istria e Dalmazia”.

Al centro della serata il racconto di Daniela Bonitta, che porterà la propria esperienza familiare come chiave per comprendere il dramma dell’esodo giuliano-dalmata: storie di sradicamento, di partenze forzate, ma anche di resilienza e identità custodita nel tempo. Un racconto che non si limita ai libri di storia, ma che prende forma nelle vite quotidiane di chi ha vissuto — o ereditato — quelle ferite.

A introdurre e dialogare con l’ospite sarà Flavio Lenaz, presidente dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia – Comitato di Novara, da anni impegnata nel lavoro di memoria e divulgazione storica. A rendere ancora più intenso il momento sarà la testimonianza diretta di Ausilia Zanghirella, che offrirà uno sguardo personale su cosa abbia significato lasciare la propria terra e ricominciare altrove.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle celebrazioni del Giorno del Ricordo, con l’obiettivo di andare oltre la commemorazione formale, per restituire voce e dignità a vicende umane che parlano ancora al presente. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

