La location sarà la piazza Madonna della Luna. Tutto pronto a Turbigo per l'ormai immancabile appuntamento con la 'Festa di Natale'. Il 12 dicembre, allora, si comincerà alle 10.30 con il mercatino e gli stand delle associazioni, mentre alle 15.45 ecco l'esibizione dei bimbi della scuola dell'Infanzia statale ed alle 16 dei piccoli dell'Ente Morale; ancora, alle 16.15 spazio alla premiazione del concorso 'Il dolce di Natale', per poi fare posto allo spettacolo di intrattenimento ed all'arrivo di Babbo Natale. Grande finale, quindi, alle 17 con lo spettacolo di luci e alle 17.30 con quello di fuochi artificiali con sottofondo musicale.

