"3, 2, 1...": via al 'Natale Castanese'

Il conto alla rovescia a scandire gli ultimi istanti che mancano. Le luci, i colori e le decorazioni che, una dopo l'altro, allora si accendono; e poi il taglio del nastro della pista di pattinaggio sul ghiaccio. L'attesa è finita: comincia ufficialmente il Natale a Castano e lo fa proprio là, nel cuore della città, in piazza Mazzini. Bambini, giovani e adulti, insomma, che la festa abbia inizio, pronti a vivere tutti assieme un mesi di eventi e di grandi emozioni...

LA MAGIA DEL NATALE CONQUISTA PICCOLI E GRANDI



