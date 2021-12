Il pane di Sant'Ambrogino

Gli appuntamenti sono martedì 7 e sabato 11 dicembre presso le panetterie Codini di Malvaglio e Mereghetti a Inveruno. In occasione, infatti, della festa di Sant'Ambrogino, il gruppo 'S. Pio' farà confezionare un pane benedetto dalla forma e dal sapore speciale, che si potranno acquistare proprio in questi due esercizi commerciali.

Gli appuntamenti sono martedì 7 e sabato 11 dicembre presso le panetterie Codini di Malvaglio e Mereghetti a Inveruno. In occasione, infatti, della festa di Sant'Ambrogino, il gruppo 'S. Pio' farà confezionare un pane benedetto dalla forma e dal sapore speciale, che si potranno acquistare proprio in questi due esercizi commerciali. E qualora dovesse esserci un 'avanzo ' di materie prime, si potrà replicare sabato 18 dicembre. "Abbiamo chiesto ai panifici, inoltre, di riservare una quota da destinare in beneficenza - scrivono dal gruppo - In questo modo, aiuteremo la missione di suor Pina, una religiosa che possiamo considerare la 'Madre Teresa di Calcutta' Eritrea; infatti anni fa espresse ai suoi superiori di volersi dedicare a tutti i bisognosi senza distinzione di religione, ma per farlo ha dovuto uscire dall'ordine e fondare una nuova congregazione riconosciuta dalla chiesa Italiana. Le sue suore sono tutte eritree, quindi provenienti da famiglie povere. Suor Pina è l'unico filo di collegamento con uno stato (il nostro) in grado di aiutarla. Il Gruppo S. Pio con questa iniziativa vuol continuare a sostenere l'associazione Mariam Fraternità Onlus".

