Piccoli e grandi studenti in Villa

I più grandi con i piccoli... insieme alla scoperta della Villa Rusconi (sede del palazzo Municipale) e di alcune delle sue principali caratteristiche e particolarità.

I più grandi con i piccoli... insieme alla scoperta della Villa Rusconi (sede del palazzo Municipale) e di alcune delle sue principali caratteristiche e particolarità. Tempo di ‘Giornate FAI per le scuole’, insomma, a Castano e, allora, ecco che gli alunni dell’Istituto superiore ‘Torno’ hanno vestito i panni di ‘ciceroni’ per qualche ora, per guidare i giovanissimi studenti del Comprensivo ‘Falcone e Borsellino’, alla scoperta della storica struttura cittadina. Non solo la visita, però, perché, contemporaneamente, spazio anche alla lezione sui bachi da seta ed alla caccia al tesoro finale. “Momenti davvero piacevoli - ha scritto il sindaco Giuseppe Pignatiello - Che bello poter condividere con i nostri ragazzi il Comune. Un Comune che deve essere aperto, pronto ad ascoltare e ad ospitare per vivere gli uni affianco agli altri la comunità”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro