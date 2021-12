'Degrado Sanitario': in Villa Rusconi a Castano, la mostra fotografica benefica di 'Sfumature Castanesi'. L'inaugurazione, sabato 4 dicembre.

Un vero e proprio viaggio per immagini in alcuni luoghi abbandonati della 'nostra' sanità. Dal vecchio ospedale 'Santa Corona' di Garbagnate Milanese, fino all'ex manicomio di Mombello, ecc... per raccontare il silenzio e il vuoto che ci sono oggi. Uno scatto, poi un secondo e un altro ancora dei fotoamatori di 'Sfumature Castanesi' che, da questo sabato (4 dicembre) al 12 saranno in mostra in Villa Rusconi a Castano. 'Degrado Sanitario', questo il titolo dell'iniziativa, nata, appunto, da una parte per mostrare le diverse situazioni, dall'altra, soprattutto, a scopo benefico. E nel prossimi weekend, allora, ecco l'inaugurazione alle 17; quindi sarà aperta al pubblico domenica 5, mercoledì 8, sabato 11 e domenica 12, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 (ingresso con 'green pass' e mascherina).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro