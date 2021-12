'Natale Castanese'

Un mese davvero 'ricco' di appuntamenti per piccoli e grandi. Castano è pronto a vivere il prossimo Natale, aprendo ufficialmente le iniziative da questo sabato.

Un mese davvero 'ricco' di appuntamenti per piccoli e grandi. Castano è pronto a vivere il prossimo Natale, aprendo ufficialmente le iniziative da questo sabato (4 dicembre), con l'apertura della pista di pattinaggio in piazza Mazzini, l'accensione delle luminarie (alle 17.30), quindi 'Le mille luci di Natale' (camminata a cura del Comitato Genitori, alle 16.45), 'Elf in the little house' (protagonisti i bimbi, con i commercianti di via San Gerolamo e Aps genitoriAmo, dalle 16 alle 17 presso 'Fili e magia') e 'Attenzione agli ultimi - degrado sanitario' (mostra fotografica benefica di 'Sfumature Castanesi', visitabile fino al 12 in Villa Rusconi; inaugurazione alle 16.45). Mentre domenica 5, ecco la 23^ 'Giornata della Solidarietà' a favore dell'associazione 'Noi con Voi' ('Tutto per la Casa' di corso San Rocco). Ancora, il 7, 14 e 21 'Favole in attesa del Natale' (Aps genitoriAmo, alle 16.30 in biblioteca) e l'8 2^ 'Corsa degli Elfi' (Castano corre per il Kenya, organizzata dall'Asd 'Amici dello Sport' e 'NonnoBoi'; iscrizioni alle 83.0 in piazza Mazzini), mercatino (sempre in centro, dalle 10.30), 'Aspettando il Natale... il Natale che magia' (laboratorio per i più piccoli con 'Fiori di Luna', 'Rampinelli Costruzioni' e 'Chicche di Salute', dalle 15.30 alle 17), 'Scatta il Natale' ('Tutto per la Casa', 'La Cometa' risto-pizza, 'La Bottega delle Cialde' e 'Fotoshop SG29') e 'Come un volo d'Angelo' (presentanzione del progetto discografico benefico dei 'Loreley', alle 18.30 in auditorium). Si andrà avanti, poi, l'11 con 'Canto di Natale' (aperitivo letterario della compagnia 'Il Punto', alle 20 al 'Paccagnini') e il 12 con 'La camminata dei babbi e delle babbe natale' (alle 10, promossa dal bar 'Mira' e della Farmacia Sant'Anna), il laboratorio degli elfi percorso magico (dalle 15 con 'Cristallerie Panda', 'Colori e Sapori', 'Fiori di Luna', 'Rampinelli Costruzioni', 'Chicche di Salute' e bar 'Mira'), 'Palloncini e divertimento' (a cura de 'I palloncini di Sammy', 'Tutto per la Casa', 'La Bottega delle Cialde' e 'La Cometa', dalle 16 alle 18 in corso San Rocco) e 'Le domeniche con Zulfanel' (intrattenimento per grandi e piccini con il mitito Elfo, organizzato da 'La Cometa', 'Xenia', 'CasaCastano', 'Tropic Beauty & Sun', 'Immobiliare Cristallo', 'La Bottega delle Cialde', 'Tutto per la Casa', 'Ottica Ongaro' e 'Sale e Benessere', dalle 16 alle 18 in piazza Diaz). Ma non è finita qui, perché la magia natalizia tornerà protagonista il 18 dicembre con 'Ballando sotto l'albero' (alle 20.45 in auditorium) e il 19 con il concerto di Natale del Corpo Musicale Santa Cecilia (alle 21, nella chiesa prepositurale di San Zenone) e di nuovo con 'Le domeniche di Zulfanel' (dalle 16 alle 18 in piazza Dante).

