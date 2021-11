Potrà essere quella in cui si vive o anche una strada particolarmente cara. Decolla a Canegrate l'iniziativa 'Preghiera per ogni via', lanciata dalla Parrocchia.

Potrà essere quella in cui si vive o anche una strada particolarmente cara. Decolla a Canegrate l'iniziativa 'Preghiera per ogni via', lanciata dalla Parrocchia. "E' una campagna di preghiera - spiega la parrocchia di Santa Maria Assunta in una nota - che abbiamo voluto proporre per sentirci più famiglie, per prenderci cura della nostra comunità, di chi ci sta intorno, anche come abitazione perché ci fa bene anche pregare per gli altri". Operativamente, si tratta di scegliere una via a cui dedicare la preghiera e depositarne il nome in una cassetta della chiesa. La preghiera potrà essere effettuata con parole proprie, nel proprio domicilio o in Chiesa, chè tutto, spiega la parrocchia, è funzionale al rafforzamento dell'idea di comunità e segnatamente nel periodo natalizio. All'interno della chiesa è affissa una mappa in cui si potranno segnare le vie che si intendono coprire. Un modo per rinsaldare legami e per far sì che ogni canegratese abbia posto nel cuore di un proprio concittadino.

