Il suo solo vincolo sarà la dimensione. Dovrà, infatti, stare all'interno di una scatola come quella che si usa per contenere le scarpe. Per il resto, massimo spazio alla creatività. La comunità di Arluno propone per bambini e bambine l'iniziativa 'Presepe into the box'. "Lo scopo - spiegano i promotori - è costruire un presepe in una scatola, grande al massimo come una scatola di scarpe, con qualsiasi tipo di materiale". Entro mercoledì primo dicembre, poi, i presepi dovranno essere consegnati in oratorio dove faranno bella mostra di loro stessi e saranno soggetti al giudizio della poesia popolare. Il presepe che abbia ottenuto il maggior numero di voti sarà premiato il giorno dell'Epifania. Arluno di Natale, Arluno solidale. All'aspetto ludico e artistico, infatti, la parrocchia aggiunge quello caritativo proponendo attraverso il gruppo missionario una raccolta di offerte i cui proventi saranno destinati alla realizzazione di una scuola materna nella missione di Aru in Congo. Qui opera, con le suore Canossiane, l'arlunese doc suor Ginetta Bovolenta. Il progetto è stato illustrato nei dettagli con alcuni pannelli visibili all'interno della cappella di Sant'Anna.

