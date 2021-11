100 candeline: auguri Mario

Cento candeline sulla torta. Un traguardo davvero speciale e straordinario per Mario Barbaglia. Gli auguri da parte dell'Amministrazione comunale di Magnago e Bienate.

Cento candeline sulla torta. Un traguardo davvero speciale e straordinario e, allora, per un momento tanto importante, beh... non potevano mancare gli auguri dell'Amministrazione comunale. "Buon compleanno Mario Barbaglia": proprio qualche giorno fa, ecco che la consigliera Ziprandi, in rappresentanza del sindaco magnaghese, ha portato l'omaggio a nome di tutta la comunità al concittadino per il secolo di vita.

