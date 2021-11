'Più': realtà aumentata al museo

L’Abruzzo (la terra in cui è nato e cresciuto), le sue radici e, poi, l’amata nonna Lena. Nove opere per un’innovativa esperienza di fruizione artistica al museo civico.

L’Abruzzo (la terra in cui è nato e cresciuto), le sue radici e, poi, l’amata nonna Lena. Nove opere per un’innovativa esperienza di fruizione artistica, dove il visitatore si sentirà chiamato ad essere protagonista e a vivere momenti davvero particolari ed unici. Si intitola 'Più', quando la fotografia è sinonimo di emozioni, coinvolgimento e condivisione, un vero e proprio viaggio in realtà aumentata, a cura di Flavio Di Renzo, oggi arrivato, grazie al Comitato Promotore Fondazione Aurea (in collaborazione con 'Slash Folder' e il patrocinio del Comune) al museo civico di Castano. Nello specifico, si tratta di un'esposizione animata attraverso la tecnologia della realtà animata che permette di vivere l’esperienza artistica in una modalità completamente nuova. La realtà animata rende vive, infatti, le opere d’arte che si arricchiscono di contenuti e modificano nel corso del tempo in forme nuove e differenti. "L’opera fisica, quindi, conterrà al suo interno la possibilità di ampliare la sua portata descrittiva tramite video, suggestioni sonore e molto altro - spiegano i promotori - Il fruitore, con una semplice App, potrà scegliere se accogliere i mutamenti delle opere oppure interrompere la narrazione artistica e non abiterà più un ruolo di spettatore passivo, ma verrà immerso nel processo di creazione artistica, sia su un piano materiale, sia interagendo nel luogo virtuale; l’artista così avrà un interlocutore presente, che tuttavia non sarà un limite, ma uno stimolo per proseguire il proprio racconto e la propria storia".

PIU': NOVE OPERE IN REALTA' AUMENTATA



