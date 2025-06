'Come una volta': la cascina Malpaga

Un luogo che è stato storia. Un luogo di ricordi. Alla scoperta, allora, della Cascina Malpaga con la mostra (foto di ieri e di oggi, planimetrie e mappe) ‘Come una volta’, organizzata dall’associazione culturale ‘Inventario dei Ricordi’, con il patrocinio del Comune di Castano.

Un luogo che è stato storia. Un luogo di ricordi. Alla scoperta, allora, della Cascina Malpaga con la mostra (foto di ieri e di oggi, planimetrie e mappe) ‘Come una volta’, organizzata dall’associazione culturale ‘Inventario dei Ricordi’, con il patrocinio del Comune di Castano. Giovedì 12 giugno, alle 21 in Villa Rusconi, l’inaugurazione e un momento di approfondimento, parlando di storia, architettura, vita nei campi e vita domestica, grazie agli interventi di Graziella Pastori, Pinuccio Castoldi, Piero Rimoldi, Enrica Elladori e Stefano Castellazzi. E al termine sarà offerto un assaggio di prodotti di agricoltori locali. La mostra, poi, sarà aperta fino al 22 giugno. Ma non è finita qui, perché il 29 giugno è in calendario un altro appuntamento, stavolta proprio sull’aia della Cascina Malpaga. Un momento per ritrovarsi e stare insieme.

