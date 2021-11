La musica fatta di emozioni e ricordi. Le note (vibranti e speciali) che si alzano verso il cielo e, poi, proprio da lì eccole tornare giù e arrivare direttamente ai cuori. I 'Loreley' e quel progetto per l'amico e storico bassista Angelo, scomparso un anno fa.

La musica fatta di emozioni e ricordi. Le note (vibranti e speciali) che si alzano verso il cielo e, poi, proprio da lì eccole tornare giù e arrivare direttamente ai cuori e all'anima. Proprio 'Come un volo d'Angelo', che, dopotutto, è appunto il titolo del progetto. Un album che è parole, sentimenti, commozione e immagini che, una dopo l'altra, si susseguono e raccontano istanti, amicizia, passione e impegno. Otto brani, il frutto del lavoro cominciato con il loro storico bassista e proseguito, nonostante purtroppo la sua prematura scomparsa, comunque sentendolo sempre accanto. Lui e la sua band, la sua band e lui; Angelo e i 'Loreley', i 'Loreley' e Angelo, una cosa sola, indissolubile, unica... Il basso, la chitarra, la batteria e la voce che si mischiano assieme, ancora, di nuovo e che, oggi, li hanno portati, un anno dopo che è volato via, a dare forma a quest'ultima fatica. "Angelo è per te!", non solo, insomma, lo ripetono praticamente in coro Pinu Cardini, Gigi Calloni, Stefano Castellazzi, Paolo Guzzi e la new entry Max Cabella, ma lo fanno risuonare forte e chiaro in ogni singola canzone. "Siamo sicuri che da lassù ci guarda e sentendo i vari pezzi sorriderebbe e sarebbe contento - dicono - Ci manca molto; ci mancano i suoi consigli, la sua carica, il suo grande amore per la musica". Già la carica e l'amore, le due principali particolarità che sono racchiuse nel vinile. 'A volte ritornano', 'La città', 'Magica', 'Meglio tardi che mai', 'Dognimodo' 'Tu guardi fuori', 'Cammino distratto' e 'Come un volo d'angelo', alla fine, infatti, sono veri e propri racconti in note che, partendo dal presente, guardano al passato e al futuro. "Abbiamo voluto realizzare qualcosa che fosse da collezione e memoria - concludono - e, allo stesso tempo, potesse fare del bene, visto che il ricavato verrà devoluto alla Lilt e a Cuore di Donna. Un album che si muove sul territorio che molto ci ha dato e che tante volte ci ha stretto in un abbraccio ideale. Un lavoro di squadra, per il quale vogliamo ringraziare Edizioni Musicali Silvius di Silvano Guariso, amico di vecchia data dei Loreley e musicista di alto livello, che ha mosso i passi in questi mesi e che, giorno dopo giorno, si è concretizzato sempre di più. Però non è ancora finita, anzi...". Eh sì, perché il prossimo 8 dicembre, nel giorno del compleanno di Angelo, all'auditorium Paccagnini di Castano, ci sarà la presentazione ufficiale dell'intero progetto.

