L'omaggio al maestro Gianella

La musica fatta di passione, impegno, creatività e dedizione. La musica capace di arrivare ai cuori. La musica che trasmette emozioni. Era questo e molto altro il maestro Franco Gianella, vero e proprio punto di riferimento appunto del mondo musicale di Castano (per oltre 40 anni direttore proprio della banda cittadina) e di tutto il territorio. L’omaggio, allora, all’auditorium ‘Paccagnini’, in occasione del ‘Concerto d’Autunno’ del corpo musicale Santa Cecilia e della consegna del ‘Premio Città di Castano Primo’, tra gli eventi per la festa patronale. “Un riconoscimento che, come Amministrazione comunale, abbiamo voluto dare alla famiglia di una persona e figura che ha significato tanto per il Castanese - ha detto il sindaco Roberto Colombo - Quanto fatto da lui e la sua memoria resteranno per sempre vive e da esempio in ognuno di noi”.

L'OMAGGIO AL MAESTRO FRANCO GIANELLA



