A Mesero, nella chiesa parrocchiale, sabato 27 novembre alle 20.50, si terrà il 'Concerto d’Avvento del Coro di Voci Bianche dell’Accademia Teatro alla Scala'. È organizzato nell’ambito degli eventi di preparazione all’Anno Centenario della nascita di Santa Gianna Beretta Molla che si aprirà ufficialmente il 16 maggio 2022 per concludersi il 28 aprile 2022. Il programma del centenario è approntato dalle due Comunità, ecclesiali e civili, di Magenta e di Mesero, in collaborazione con la Diocesi di Milano. Il Concerto d’Avvento del 27 novembre è organizzato in collaborazione con l’associazione culturale 'Giuseppe Verdi'. Il Coro è diretto dal maestro Bruno Casoni, al pianoforte ci sarà il maestro Marco De Gasperi e il programma di sala verrà presentato dal maestro Mauro Bonfanti. Si aprirà con i saluti delle autorità istituzionali, cui seguirà l’intervento del prevosto di Magenta Don Giuseppe Marinoni, che coglierà l’occasione per lasciare un messaggio sul significato profondo del Centenario della nascita di Santa Gianna (che cade il 4 ottobre 2022). "Santa Gianna amava la vita e tra le sue passioni c’era anche la musica, tanto che era un’abituale frequentatrice del Teatro alla Scala di Milano. – rileva don Giuseppe Marinoni – Quale modo migliore, quindi, per prepararci al Centenario ascoltando il Coro delle Voci Bianche. In questi mesi avremo modo di conoscere Santa Gianna come donna, medico e madre di famiglia fino al suo estremo sacrifico. È stata una donna benestante che con profonda umiltà si è sempre messa al servizio del prossimo, con particolare attenzione agli ultimi. Santa Gianna, in questo Concerto d’Avvento, potrebbe semplicemente dirci: “Impara a riconoscere Gesù che viene e bussa alla porta del nostro cuore, attraverso la parola del Vangelo, la grazia dei Sacramenti, le necessità del Povero".

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. È richiesto il Green Pass

