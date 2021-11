'Vertigini' Castanese

Vola la Castanese. Prima in classifica da sola. Una prima parte di stagione davvero da incorniciare per la storica società di calcio di Castano.

"La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare...", cantava Lorenzo Jovanotti Cherubini; e la Castanese, alla fine, mai come oggi, di vertigini ne ha eccome; altroché se ce le ha! Sopra tutti e tutto, infatti... già perché la storica società di calcio di Castano eccola là, da sola, al primo posto della classifica. Sù in alto, insomma, con 24 punti (tre in più delle seconde, Varzi e Varesina, e quattro dalla Sestese, terza), ma, ancor prima, con la compattezza e le caratteristiche da vera e propria 'grande'. La forza del gruppo per vincere e sognare; la determinazione e l'impegno che vanno oltre il rettangolo di gioco; l'attenzione e la cura dei minimi particolari per essere protagonista in campionato; e, poi, appunto quella voglia di volare e continuare a farlo, per provare, ogni partita, a regalare alla città ed ai tifosi traguardi e prestazioni importanti. La palla che rotola sull'erba, un tiro in porta, un contrasto, una marcatura, un gol, la difesa dell'area, l'incitamento ad un compagno, ecc... e si va, puntando dritti alla prossima sfida.

