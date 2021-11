Covid: 12 i positivi

"I cittadini positivi a oggi sono 12 - spiega il sindaco di Cuggiono Giovanni Cucchetti - a causa di positività è stata posta in quarantena una classa prima della scuola secondaria fino al 29 novembre".

Torna, dopo diversi mesi, a salire il livello di contagio da coronavirus all'interno della comunità cuggionese. A darne notizia è il primo cittadino Giovanni Cucchetti: "In questa settimana a fronte di esito negativo del tampone di verifica di 4 nostri concittadini che sono definitivamente guariti, abbiamo avuto 10 nuovi casi - commenta -

Devo segnalare inoltre, che a causa di positività è stata posta in quarantena una classa prima della scuola secondaria fino al 29 novembre. I cittadini positivi a oggi sono quindi 12.

Dobbiamo tutti assieme rispettare scrupolosamente le norme, continuiamo ad essere prudenti e usare tutte le cautele che ben conosciamo.

Ricordiamoci che vaccinarsi è fondamentale per combattere la pandemia in corso.

Non possiamo pensare di uscire dalla pandemia COVID-19 se non in un’ottica collettiva.

Per le malattie che si trasmettono da persona a persona, le vaccinazioni non solo proteggono noi stessi, ma anche le persone che non possono essere vaccinate perché non ancora in età raccomandata, o perché presentano controindicazioni.

Certo, anche dopo aver ricevuto tutte le dosi raccomandate, esiste ancora la possibilità di essere contagiati ma le persone vaccinate che si ammalano, hanno sintomi più leggeri e in generale è molto raro che la malattia possa svilupparsi in forma grave.

I dati oggi ci dicono che i vaccini si stanno dimostrando efficaci nel prevenire malattie gravi, ospedalizzazione e morte".

