Pronti a farvi catturare dalla magia del Natale. L'appuntamento, allora, è per domenica 5 dicembre quando l'Assessorato alla cultura di Turbigo ha organizzata una visita alla città dei balocchi di Como. “Ho pensato a questa iniziativa per vivere il fascino natalizio - ha scritto il vicesindaco e assessore Manila Leoni - Vedremo le luci di Magic Light Festival che accendono di gioia e calore vie, piazze e monumenti della città e, quindi, gireremo per il famosissimo mercatino con le tipiche casette in legno dall’atmosfera fiabesca e le eccellenze artigianali ed enogastronomiche del territorio”. Più nello specifico, poi, il programma prevede alle 13.30 la partenza in pullman da piazza Bonomi, per poi rientrare in serata. La partecipazione, inoltre, prevede una quota di 10 euro a partecipante (gratis per i ragazzi fino ai 14 anni), con l'obbligo di 'green pass'. Per le iscrizioni, entro il 2 dicembre, rivolgersi alla biblioteca al numero 0331/891175 o all'inidirizzo mail biblioteca [dot] civica [at] comune [dot] turbigo [dot] mi [dot] it.

