Dopo il grande successo dello scorso anno riparte il progetto #iocomproabuscate. Un’iniziativa concreta, apprezzata anche a livello sovracomunale, per incentivare il commercio locale, quest’anno finanziata con ben 40 mila euro. Ecco le regole per partecipare: fino al 31 dicembre basterà fare acquisti presso gli esercizi commerciali di Buscate, conservando gli scontrini e portandoli entro il 20 gennaio 2022 presso gli uffici comunali. Sulla base della cifra spesa, verrà devoluto a ciascun partecipante una quota come cashback in buoni spesa da ri-spendere nei negozi buscatesi. Attenzione però: la cifra minima da rimborsare sarà di 5 euro e massima di 500 euro. Inoltre, più si faranno acquisti, più si riceveranno premi; i 10 cittadini che avranno acquistato di più, infatti, avranno diritto a un ulteriore jackpot. Maggiori informazioni sul sito del Comune.

