Fusetti: direttivo e tesoriere

Luca Fusetti, ex assessore di Castano, è entrato a far parte del consiglio direttivo del Movimento Lombardi Civici Europeisti; nominato anche tesoriere del gruppo.

Da Castano a Milano e al territorio, ma più in generale alla Lombardia. Da ex assessore proprio nel suo Comune a componente del direttivo e anche tesoriere del Movimento Lombardi Civici Europeisti. La nomina per Luca Fusetti è arrivata proprio nei giorni scorsi; certamente un ulteriore tassello e un importante traguardo che si aggiunge al già significativo lavoro portato avanti fin da quando per la prima volta si è avvicinato a questa realtà, a fianco della consigliera regionale Elisabetta Strada. “Voglio, innanzitutto, ringraziare Elisabetta e il presidente Walter Andreazza per la fiducia e la stima nei miei confronti - dice - Non solo, infatti, sono nel direttivo, bensì sono stato indicato, appunto, per il delicato compito di tesoriere. Un ruolo che è l’ennesimo stimolo a continuare con la mia passione politica e, in modo particolare, con l’impegno per il civismo lombardo”. Attenzione, lavoro, condivisione e presenza, dunque, sono e saranno i suoi punti cardine; in fondo, gli stessi che Fusetti ha da sempre portato avanti, prima tra le fila dell’Amministrazione comunale castanese, quindi nel gruppo di cui è entrato a far parte ormai qualche anno fa. “L’attenzione che stiamo portando avanti è massima - conclude - Incontri, riunioni e momenti di confronto sono stati promossi e verranno organizzati sul territorio, coinvolgendo, come sta avvenendo, diverse persone, giovani e adulti, che hanno espresso la volontà di mettersi in gioco per costruire il presente ed il futuro della nostra area. Si sta strutturando, ogni giorno di più, una rete civica che, partendo dalla zona dell’Altomilanese, guarda a Milano ed alla Lombardia intera. Gli step che stiamo percorrendo sono differenti: dall’appuntamento con le prossime elezioni regionali, passando per la promozione di attività e fino al confronto sulle singole situazioni o problematiche che i cittadini devono, putroppo, affrontare”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro