Lavori Villa Maggiolini

Lavori di ristrutturazione di Villa Maggiolini, edificio storico di circa 260 metri quadrati risalente ai primi del ‘900, ubicato davanti al Municipio di Arconate e abbandonato ormai da decenni. “Nei locali della Villa verrà realizzata la Casa della musica - spiega l’assessore Francesco Colombo - Troveranno spazio sale prova, una sala concerti, una biblioteca musicale, spazi per ragazzi e associazioni e sale di incisione. Tempo stimato per gli interventi, 12 mesi”.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro