La vita negata: Camille Claudel

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, a Vanzaghello ecco una lettura teatrale sulla figura della celebre artista Camille Claudel, fragile vittima, abbandonata ed incompresa dalla persona amata e dalla sua stessa famiglia (‘La vita negata: l’impossibile arte di Camille Claudel’, questo il titolo dell’iniziativa). A cura della compagnia teatrale ‘Il Punto’, l’appuntamento è alle 21 in biblioteca; ingresso consentito solo con ‘green pass’ (è gradita la prenotazione all’indirizzo mail biblioteca [at] comune [dot] vanzaghello [dot] mi [dot] it).

