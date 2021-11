Abbandona serramenti: identificato

Serramenti e materiale abbandonato nei pressi del 'Mulino del Pericolo' a Turbigo. La Polizia locale, dopo gli accertamenti e le verifiche, rintraccia il colpevole.

L'area è quella nei pressi del 'Mulino del Pericolo', lui, invece, il titolare di un'azienda, l'episodio, infine, l'ennesimo abbandono di rifiuti. Ma, come già accaduto qualche tempo fa, anche stavolta, grazie alla segnalazione ed al lavoro di indagine della Polizia locale di Turbigo, ecco che l'autore è stato identificato e sanzionato. Tapparelle, serramenti, più altro materiale: questo quanto rinvenuto e da qui, allora, sono partiti al comando di piazza Bonomi, per cercare di rintracciare il colpevole. Il tempo, insomma, di raccogliere tutti gli elementi necessari (tra cui una targhetta, rinvenuta sul posto, con le indicazioni della spedizione del materiale) e di svolgere le specifiche verifiche e, appunto, l'uomo è stato individuato. Come detto si tratta del responsabile di una ditta che, quindi, contattato e convocato negli uffici dei vigili turbighesi, davanti agli agenti ha ammesso il gesto, pentendosi e scusandosi di ciò che aveva fatto e provvedendo, allo stesso tempo, a rimuovere e ripulire l'area direttamente interessata, per poi essere sanzionato secondo quanto previsto in materia di decoro urbano e abbandono di rifiuti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro