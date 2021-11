'Anziani in salute'

Insieme. Per promuovere la salute soprattutto nella popolazione anziana, la più vulnerabile alle patologie. Assessorato alle politiche sociali del Comune di Cornaredo, associazione anziani 'Il Melograno' e sindacati pensionati di Cgil, Cisl e Uil hanno unito le forze per proporre un incontro dal titolo 'Anziani in salute'.