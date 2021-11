Testimonianza su don Roberto Malgesini

Nella memoria della figura straordinaria del sacerdote di Como che ha donato la sua vita al servizio degli altri la Sala della Comunità cuggionese ospita, domenica 14 novembre, una testimonianza dei suoi amici.

Sarà un momento di incontro particolare quello di domenica 14 novembre, alle ore 16, in via Cicogna 8, presso la Sala della Comunità di Cuggiono, nella memoria della figura straordinaria del sacerdote di Como che ha donato la sua vita al servizio degli altri, interpretando totalmente il messaggio evangelico. Con la preghiera, con le azioni, e con il sorriso, don Roberto Malgesini era il sacerdote degli ultimi e accoglieva davvero tutti, con la sua vicinanza ai senza tetto della città. Un’accoglienza che lo trasformò però, oltre un anno fa, nella vittima indifesa della violenza del suo assassino… Per meglio comprendere lo stile di vita di questo meraviglioso sacerdote, interverranno all’incontro alcuni suoi amici: don Sandro, Luisa, Nessi e Luigi, che continuano a seguire il suo esempio nel prestare soccorso ai poveri.

