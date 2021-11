Un ritorno al passato con Luciana Benotto, alla scoperta della pittrice Sofonisba Anguissola. Domenica 21 novembre, organizzato da 'Alfa & Beta Libreria' di Castano, ecco al bar 'Mira' in piazza Mazzini 'Un caffè con l'autore'. L'appuntamento è alle 15.30, per la presentazione dei romanzi storici 'Sofonisba. La turbinosa giovinezza di una pittrice' e 'Sofonisba alla corte del re. Intrigo Spagnolo', appunto, di Luciana Benotto. Sofonisba Anguissola originaria di Cremona, che rappresentò la pittura italiana manierista femminile e, a differenza della maggior parte delle donne dell'epoca, potè studiare discipline riservate esclusivamente al sesso maschile. L'evento è ad ingresso gratuito (obbligo di 'green pass').

