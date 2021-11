Giochi per tutte le età. Con una doppia valenza: trascorrere alcune ore a braccetto con il divertimento e ritrovare il gusto della socialità. Venerdì 12 novembre la biblioteca di Canegrate spalanca le porte a una serata ludica dal titolo 'International games day'.

Giochi per tutte le età. Con una doppia valenza: trascorrere alcune ore a braccetto con il divertimento e ritrovare il gusto della socialità. Venerdì 12 novembre la biblioteca di Canegrate spalanca le porte a una serata ludica dal titolo 'International games day'. Durante l'appuntamento, spiega il comune in una nota, "Si utilizzeranno i giochi da tavolo messi a disposizione dalla biblioteca". Lungi dall'essere un'iniziativa estemporanea, l'evento si inquadra invece nell'ambito dell'International games day your library. L'iniziativa ludica sarà poi replicata sabato 13 novembre alle 15, ma questa volta nella biblioteca di Busto Garolfo dove sarà organizzato un torneo di burraco. Giochi per divertirsi ma anche per riassaporare il senso di uno stare insieme al di là di ogni emergenza pandemica. Senza lasciare in soffitta l'esigenza di garantire la sicurezza dato che, per potere accedere ai due spazi, sarà necessario esibire il 'green pass' e osservare le norme relative all'igienizzazione e al distanziamento.

