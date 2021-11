Nuoto 'Master'

Per la stagione 2021/22 la SSD Games Sport, che opera nella piscina comunale di Cuggiono, ha istituito un 'vero' gruppo Master di nuoto.

Se il nuoto agonistico nell’immaginario comune è destinato ai giovani è altrettanto vero che ci sono molti praticanti che hanno superato l’età aurea e continuano a praticare il nuoto, anche gareggiando, per non perdere questa sana abitudine e soprattutto proseguire una pratica agonistica che in fondo non ha limiti. La SSD Games Sport, che opera nella piscina comunale di Cuggiono, lo sa bene e da sempre riserva degli spazi a chi vuole praticare nuoto in maniera più intensa rispetto a un corso di nuoto, a chi vuole allenarsi e magari partecipare a qualche gara e/o manifestazione in acque libere. Per la stagione 2021/22 la società cuggionese ha istituito un 'vero' gruppo Master dedicato appunto ai nuotatori che vogliono proseguire, o iniziare, la loro attività natatoria attraverso allenamenti programmati e per partecipare eventualmente insieme alle varie competizioni dedicate. Gli atleti sono tesserati FIN (Federazione Italiana Nuoto) di cui la Piscina è Scuola Federale e sono seguiti da qualificati Allenatori durante le sedute di allenamento. Il nuoto non ha età, nemmeno quello agonistico. Per saperne di più potete contattare la SSD Games Sport presso la piscina allo 02/974384

