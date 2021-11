Una targa per Gino Strada

Sarà inaugurata domenica 14 novembre, alle 10, a Palazzo Kuster a Cuggiono. L'omaggio delle associazioni, dei medici e dell'Amministrazione comunale.

Un simbolo e un esempio di solidarietà e di impegno concreto per una sanità gratuita ed universale in Italia e nel mondo; un punto di riferimento per le persone più fragili e deboli, l'uomo e il volontario, il volontario e l'uomo e, così, ecco che, a pochi mesi dalla sua scomparsa, le associazioni di Cuggiono, i medici e l'Amministrazione comunale, vogliono rendergli omaggio. E lo faranno domenica 14 novembre, alle 10, a Palazzo Kuster con l'inagurazione di una targa in marmo dedicata a Gino Strada.

