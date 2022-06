In biblioteca a Castano, la donazione di una raccolta di settanta libri a grandi caratteri, per agevolare la lettura di persone ipovedenti, con vista indebolita e dislessici.

‘Leggere Facile, Leggere Tutti’. E proprio queste due parole “Facile” e “Tutti”, allora, oggi più che mai risuonano forti e chiare. Ecco, infatti, in biblioteca a Castano (individuata dalla Biblioteca Italiana Ipovedenti Onlus quale soggetto da coinvolgere nella realizzazione, appunto, del progetto socio culturale “Leggere Facile, Leggere Tutti”, finanziato dal Ministero della Cultura) la donazione di una raccolta di settanta libri a grandi caratteri, per agevolare la lettura da parte di persone ipovedenti, con vista indebolita e dislessici. Testi che adesso, quindi, sono disponibili nella sezione ‘Biblioteca Oltre Ogni Limite’, rivolta a bambini e adulti con diverse difficoltà di lettura e pensata per garantire a chiunque il diritto a leggere.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!