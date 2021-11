Una mostra di mobili e tessuti andini in Villa Rusconi a Castano. L'iniziativa, fino al 21 novembre prossimo, è organizzata dall'Associazione 'Don Bosco 3A onlus', con il patrocinio del Comune.

Una mostra di mobili e tessuti andini in Villa Rusconi a Castano. L'iniziativa, fino al 21 novembre prossimo, è organizzata dall'Associazione 'Don Bosco 3A onlus', con il patrocinio del Comune, e sarà l'occasione per scoprire da vicino l'importante lavoro di 'Artesanos Don Bosco', realtà di artigiani nata dalle attività missionarie dell'Operazione Mato Grosso. I mobili sono realizzati in legno massello, intagliati ed intarsiati artigianalmente, assemblati con l'utilizzo di particolari tecniche di incastro a vista e realizzate interamente da un singolo artigiano.

