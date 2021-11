"Mancata presenza, strumentale"

L'Amministrazione comunale di Nosate risponde alle critiche della minoranza di 'Nosate Rinasce' sull'invio della documentazione del consiglio solo a ridosso della seduta.

"Documentazione inviata solo a ridosso del consiglio comunale? La situazione è molto più semplice di come viene presentata". L'Amministrazione comunale di Nosate risponde alle critiche mosse, nei giorni scorsi, dal gruppo di minoranza. "Nello specifico, Stefania Paccagnella, capogruppo di opposizione, ha scambiato una mail con la quale gli uffici comunali le trasmettevano del materiale relativo alla massima assise cittadina del 29 ottobre scorso con la convocazione stessa - scrivono - Ciò risulta da un messaggio di posta elettronica inviato proprio da lei in Comune la sera del 28 ottobre con cui lamentava il non rispetto dei tempi di convocazione del consiglio. Peccato che la convocazione, invece, le era stata regolarmente inviata tramite Pec il 26 ottobre, nei tempi regolari, cosa che risulta in Municipio dal suo messaggio di conferma di ricezione. Peraltro, è stato verificato che anche gli altri consiglieri di minoranza l'avevano ricevuto regolarmente. Forse una maggiore comunicazione preventiva tra di loro non sarebbe stata più opportuna? E visto che si parla di collaborazione, magari una telefonata agli uffici comunali, prima di partire in quarta, non sarebbe stata chiarificatrice dell’abbaglio preso?". Ma non è finita qui, perché il primo cittadino nosatese e la sua squadra di governo si soffermano, in parallelo, sulla mancata presenza del gruppo 'Nosate Rinasce' (Lega e Centrodestra), appunto alla seduta della massima assise del 29 ottobre. "Una decisione che appare scomposta e strumentale. Quello dell'altra sera era, infatti, il primo consiglio comunale in presenza dopo che l’emergenza Covid aveva obbligato l’utilizzo della videoconferenza. Ben tornati, allora".

