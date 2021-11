Trovato senza vita Antonio Salmoiraghi

Una fine dolorosa come nessuno avrebbe voluto. Ha avuto un tragico epilogo la scomparsa dell’abbiatense Antonio Salmoiraghi.

Una fine dolorosa come nessuno avrebbe voluto. Ha avuto un tragico epilogo la scomparsa dell’abbiatense Antonio Salmoiraghi. Nella giornata di oggi, il corpo dell’uomo di 87 anni, senza vita, è stato ritrovato vicino al canale Scolmatore.

Antonio era uscito di casa venerdì scorso per non farvi più rientro. Dopo tre notti trascorse le speranze di ritrovarlo in vita erano sempre più misere, nonostante gli sforzi di volontari, parenti e forze dell'ordine non è mai venuto a mancare.

